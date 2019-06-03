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    ДТП і реанімація: у Броварах Fiat збив дівчину-порушницю

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    ДТП сталася у темну пору доби - ДТП і реанімація: у Броварах Fiat збив дівчину-порушницю
    ДТП сталася у темну пору доби

    19-річна дівчина переходила дорогу в невстановленому місці

    За минулу добу на Київщині сталися три дорожньо-транспортні пригоди, в результаті яких три людини травмовано. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Один з випадків ДТП стався у Броварах 2 червня. 22-річний водій Fiat Doblo, рухаючись по одній з вулиць Броварів, допустив наїзд на 19-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу в невстановленому місці.  

    На місце пригоди водій викликав поліцію.

    В результаті наїзду дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження та доставлена до лікарні

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 286 Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, за тиждень з 27 травня по 2 червня 2019 року у Києві зафіксовано 820 дорожньо-транспортних пригод, з них 44 з потерпілими.

    Минулого тижня на дорогах столиці отримали поранення 52 людини, обійшлося без загиблих. Сталося 11 наїздів на пішоходів, з них 2 - на пішоходних переходах.

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