Підрядник збагатився на чверть мільйона гривень на ремонті дитсадка на Оболоні



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Зловмисник завдав збитків управлінню освіти Оболонської РДА на суму в майже 250 тис. грн

Колишній керівник будівельної компанії завищив вартість виконаних робіт із реконструкції дитячого садочка

Київською місцевою прокуратурою № 5 за оперативного супроводження Головного управління СБУ у Києві та області повідомлено про підозру колишньому керівнику будівельної компанії, який шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів заволодів грошовими коштами управління освіти Оболонської райдержадміністрації в Києві у великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, колишній керівник підрядної організації упродовж 2016 року, використовуючи своє службове становище, завищив вартість виконаних робіт із реконструкції дошкільного навчального закладу, розташованого в Оболонському районі столиці, шляхом внесення недостовірних даних до актів приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконувалися.

Своїми неправомірними діями зловмисник завдав збитків управлінню освіти Оболонської РДА на суму в майже 250 тис. гривень.

Досудове розслідування триває.

За вказані кримінальні правопорушення чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше Київською місцевою прокуратурою № 5 було завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно службових осіб управління освіти Оболонської РДА та директора приватного підприємства, викритих у розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах. Встановлено, що у 2016 році посадові особи управління освіти Оболонської РДА уклали з приватним підприємством договір про коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу в Оболонському районі Києва.

У подальшому чиновники управління освіти, знаючи наперед, що вартість робочого проєкту значно завищена і він не в повній мірі відповідає вимогам нормативно-правових актів, перерахували на рахунки приватного підприємства 480 тис. гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків державі на вказану суму.