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    Підрядник збагатився на чверть мільйона гривень на ремонті дитсадка на Оболоні

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    Зловмисник завдав збитків управлінню освіти Оболонської РДА на суму в майже 250 тис. грн - Підрядник збагатився на чверть мільйона гривень на ремонті дитсадка на Оболоні
    Зловмисник завдав збитків управлінню освіти Оболонської РДА на суму в майже 250 тис. грн

    Колишній керівник будівельної компанії завищив вартість виконаних робіт із реконструкції дитячого садочка

    Київською місцевою прокуратурою № 5 за оперативного супроводження Головного управління СБУ у Києві та області повідомлено про підозру колишньому керівнику будівельної компанії, який шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів заволодів грошовими коштами управління освіти Оболонської райдержадміністрації в Києві у великих розмірах.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, колишній керівник підрядної організації упродовж 2016 року, використовуючи своє службове становище, завищив вартість виконаних робіт із реконструкції дошкільного навчального закладу, розташованого в Оболонському районі столиці, шляхом внесення недостовірних даних до актів приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконувалися.

    Своїми неправомірними діями зловмисник завдав збитків управлінню освіти Оболонської РДА на суму в майже 250 тис. гривень.

    Досудове розслідування триває.

    За вказані кримінальні правопорушення чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Нагадаємо, раніше Київською місцевою прокуратурою № 5 було завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно службових осіб управління освіти Оболонської РДА та директора приватного підприємства, викритих у розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах. Встановлено, що у 2016 році посадові особи управління освіти Оболонської РДА уклали з приватним підприємством договір про коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу в Оболонському районі Києва.

    У подальшому чиновники управління освіти, знаючи наперед, що вартість робочого проєкту значно завищена і він не в повній мірі відповідає вимогам нормативно-правових актів, перерахували на рахунки приватного підприємства 480 тис. гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків державі на вказану суму.

    прокуратура Київ кримінал будівництво ремонт дитячий садок
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