Пішла з молотка історична будівля в центрі Києва

Будівлю на вул. Софіївській, 6А продали за понад 46 млн грн

Укрексімбанк продав через систему електронних торгів історичну будівлю поряд з Майданом Незалежності за понад 46 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Загалом на цих торгах через OpenMarket Укрексімбанк продав непрофільні активи у містах Київ, Полтава та Львів. Було реалізовано 27 лотів майже на 70 млн грн. Серед проданого майна – комерційна нерухомість та паркомісця.

«Найдорожчим проданим лотом став об’єкт культурної спадщини – триповерхова будівля поряд з Майданом Незалежності (вул. Софіївська, буд. 6, літ. «А»). Ціна продажу становила 46 739 834 гривень», – йдеться в повідомленні.

За умовами торгів, переможець має десять робочих днів для того, щоб розрахуватися за лот. У випадку, якщо цього не відбудеться – він втратить гарантійні внески і право стати власником перейде до інших учасників, які запропонували другу за розміром пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Укрексімбанк виставив на продаж будівлю дореволюційної побудови з рухомим майном на вул. Спаська, 37А в історичному центрі Києва (на території історико-архітектурного заповідника «Старий Поділ»).

Також Укрексімбанк виставив на продаж 97/100 частки історичної будівлі на вул. Мала Житомирська, 3 в центрі Києва.

До слова, група компаній «Епіцентр», яка контролюється народним депутатом Олександром Герегою та його дружиною Галиною, виставила на продаж земельну ділянку площею 1,6885 га на вулиці Богатирській, 30-Б в Києві. Стартова ціна земельної ділянки – 69,3 млн грн.