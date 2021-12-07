Житлова нерухомість у столиці: ціни сягнули свого максимуму

Нова хвиля подорожчання квартир можлива лише за умов різкого зростання попиту

Після надто високих темпів цінового зростання протягом другої половини 2020-го та першої половини 2021 років ціни на ринку житла в Києві стабілізувалися. Про це повідомляє Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

Первинний ринок житла

Так, за підсумками листопада 2021 року вартість житла на первинному ринку Києва залишається стабільною, зазначила голова Київського міського відділення АФНУ Олена Гайдамаха.

За її словами, починаючи з другої половини вересня, незначні цінові коливання – в межах 1,5-3% – спостерігаються лише в деяких об’єктах бізнес- та преміум-класу переважно на початкових стадіях будівництва.

В об’єктах комфорт-класу та нових форматів категорії комфорт+, що сумарно складають понад 60% всіх ЖК, що зводяться, ціни досить стабільні і до кінця грудня не зазнають суттєвих змін.

«За останні місяці на первинному ринку житла спостерігається відчутне скорочення попиту: в об’єктах економ-класу зменшення покупців становить понад 40%, в ЖК комфорт-класу вже більше 30%, а в об’єктах бізнес- та преміум-класу зниження активності покупців перевищує 25%. Зменшення кількості покупців стримуватиме забудовників від перегляду цін та стимулюватиме до надання потенційним покупцям знижок при придбанні квартир за умови 100-відсоткової оплати їхньої вартості», – наголосила Гайдамаха.

За її прогнозом, цінова стабільність на первинному ринку Києва збережеться до кінця року. Лише у 10-15% новобудов передмістя, переважно розташованих на відстані до 20 км від столиці, вартість квадратного метра може подорожчати в межах 3-5%.

Але середні ціни на новобудови на околицях Києва на 25% нижчі, ніж у столиці. Тому частина потенційних покупців може переорієнтуватися з київських об’єктів на новобудови у найближчому передмісті.

Вторинний ринок житла

На вторинному ринку житла в листопаді теж не сталося якихось суттєвих цінових змін. Кількість потенційних покупців скоротилася на 15-20% переважно на об’єкти, зведені після 2000 року, ціни на які в середньому на 25-30% вищі за малогабаритні квартири радянської забудови.

«Ще у липні фахівці АФНУ прогнозували стабілізацію цін на вторинному ринку через надто високі темпи цінового зростання протягом другої половини 2020 та першої половини 2021 років. Наразі ціни відповідають наявному платоспроможному попиту», – розповіла фахівчиня.

За її словами, нова хвиля подорожчання квартир можлива лише за умов різкого зростання попиту, що на 20% має бути вищим за пропозицію. Вона прогнозує зростання кількості покупців на рівні 3-5% щомісяця, що суттєво не вплине на цінову кон’юнктуру.

«Вартість квартир на вторинному ринку Києва досягла свого економічно мотивованого максимуму. І без суттєвого зростання попиту їхній перегляд є малоймовірним. Саме тому у найближчі кілька місяців не варто очікувати суттєвих цінових змін», – підкреслила фахівчиня.

Оренда квартир

За підсумками листопада в сегменті оренди київського житла спостерігалася цінова стабільність. Зростання цін в межах 5% відбулося лише в 3% квартир переважно преміальної категорії. Водночас вартість квартир площею 35-50 кв. м, що складають понад 70% від обсягів орендного ринку столиці, залишилася майже без змін.

Експертка зауважила, що на початок листопада попит на оренду малогабаритного житла був майже повністю реалізованим. За її твердженням, нова хвиля пандемії не спричинила відтік орендарів і відповідно не призвела до істотного зниження цін.

«Лише у 5-7% орендованих квартир можливі незначні знижки на період опалювального сезону. Однак це не стане масовим явищем», – зазначила вона.

На її погляд, до кінця року цінові коливання в цьому сегменті нерухомості є малоймовірними.

«До кінця 2021 року в сегменті оренди київських квартир збережеться цінова стабільність. Реалізований попит та висока вартість опалення стримуватимуть зростання орендної вартості житла», – резюмувала експертка.

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