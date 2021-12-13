Мільярдери Гереги продають величезну ділянку землі в Києві

Гереги придбали земельну ділянку на Оболоні багато років тому, а зараз вирішили продати

Група компаній «Епіцентр», яка контролюється народним депутатом Олександром Герегою та його дружиною Галиною, виставила на продаж земельну ділянкуплощею 1,6885 га на вулиці Богатирській, 30-Б в Києві. Про це повідомляється на сайті державного підприємства СЕТАМ Міністерства юстиції.

Земельна ділянка площею 1,6885 га на вулиці Богатирській, 30-Б буде реалізовуватися на онлайн-аукціоні OpenMarket.

Цільове призначення ділянки: будівництво, експлуатація та обслуговування торговельного центру.

Відстань до земельної ділянки від м. Вишгород – 4,8 км, станції метро «Героїв Дніпра» – 4,6 км. Поряд розташовані зупинки громадського транспорту, озеро Редькине, житлові комплекси та багато іншого.

Стартова ціна земельної ділянки: 69,3 млн грн.

Дата проведення аукціону: 21 грудня 2021 року.

«Земельна ділянка в Оболонському районі столиці була придбана багато років тому і сьогодні знаходиться неподалік від діючого торговельного центру «Епіцентр» на вул. Полярній, 20-Д. Оскільки будівництво нового ТЦ поруч із нашим найбільшим «Епіцентром» є на сьогодні недоцільним, компанія вирішила виставити цей об'єкт на продаж», – зазначив заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії «Епіцентр К» Володимир Гончаров.

Як відомо, група компаній «Епіцентр» об’єднує 69 торговельних центрів «Епіцентр» та 10 гіпермаркетів «Нова лінія» в усіх регіонах України. До структури групи компаній «Епіцентр К» також входить інтернет-магазин epicentrk.ua та низка виробничих активів у сферах агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.

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