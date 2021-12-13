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    Мільярдери Гереги продають величезну ділянку землі в Києві

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    &laquo;Епіцентр&raquo; продає земельну ділянку площею 1,6885 га на вулиці Богатирській, 30-Б - Мільярдери Гереги продають величезну ділянку землі в Києві
    «Епіцентр» продає земельну ділянку площею 1,6885 га на вулиці Богатирській, 30-Б
    фото: СЕТАМ

    Гереги придбали земельну ділянку на Оболоні багато років тому, а зараз вирішили продати

    Група компаній «Епіцентр», яка контролюється народним депутатом Олександром Герегою та його дружиною Галиною, виставила на продаж земельну ділянкуплощею 1,6885 га на вулиці Богатирській, 30-Б в Києві. Про це повідомляється на сайті державного підприємства СЕТАМ Міністерства юстиції.

    Земельна ділянка площею 1,6885 га на вулиці Богатирській, 30-Б буде реалізовуватися на онлайн-аукціоні OpenMarket.

    Цільове призначення ділянки: будівництво, експлуатація та обслуговування торговельного центру.

    Відстань до земельної ділянки від м. Вишгород – 4,8 км, станції метро «Героїв Дніпра» – 4,6 км. Поряд розташовані зупинки громадського транспорту, озеро Редькине, житлові комплекси та багато іншого.

    Стартова ціна земельної ділянки: 69,3 млн грн.

    Дата проведення аукціону: 21 грудня 2021 року.

    «Земельна ділянка в Оболонському районі столиці була придбана багато років тому і сьогодні знаходиться неподалік від діючого торговельного центру «Епіцентр» на вул. Полярній, 20-Д. Оскільки будівництво нового ТЦ поруч із нашим найбільшим «Епіцентром» є на сьогодні недоцільним, компанія вирішила виставити цей об'єкт на продаж», – зазначив заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі компанії «Епіцентр К» Володимир Гончаров.

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    Мільярдери Гереги продають величезну ділянку землі в Києві
    Мільярдери Гереги продають величезну ділянку землі в Києві
    Мільярдери Гереги продають величезну ділянку землі в Києві
    фото: СЕТАМ

    Як відомо, група компаній «Епіцентр» об’єднує 69 торговельних центрів «Епіцентр» та 10 гіпермаркетів «Нова лінія» в усіх регіонах України. До структури групи компаній «Епіцентр К» також входить інтернет-магазин epicentrk.ua та низка виробничих активів у сферах агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.

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    Теги: Київ земля аукціон Олександр Герега
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    Мільярдери Гереги продають величезну ділянку землі в Києві