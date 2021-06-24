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    На продаж виставлено дореволюційну будівлю в історичному центрі Києва

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    Стартова ціна будівлі складає понад 81 млн грн - На продаж виставлено дореволюційну будівлю в історичному центрі Києва

    Стартова ціна будівлі складає понад 81 млн грн

    Фото: ДП «СЕТАМ»

    «Укрексімбанк» розпродає свої будівлі в центрі столиці

    Державний «Укрексімбанк» виставив на продаж будівлю дореволюційної побудови з рухомим майном на вул. Спаська, 37А в історичному центрі Києва (на території історико-архітектурного заповідника «Старий Поділ»). Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

    Будівля знаходиться за 800 м від станції метро «Контрактова площа».

    Будівля має загальну площу 1957,2 кв. м та обладнана під офісні приміщення з високоякісним оздобленням дизайнерського проєкту.

    У 2002 році було проведено капітальний ремонт будівлі з переплануванням та добудовано мансардний поверх.

    Об'єкт також має парковку на 20-25 автомобілів.

    Стартова ціна будівлі складає 81,344 млн грн.

    Продаж відбудеться через систему OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України)

    Дата проведення аукціону: 29 червня 2021 року.

    Як повідомлялося, «Укрексімбанк» виставив на продаж 97/100 частки історичної будівлі на вул. Мала Житомирська, 3 в центрі Києва.

    Тим часом в історичному будинку на Андріївському узвозі, 18 остаточно провалився дах.

    12 червня у старовинному будинку на вулиці Володимирській, 93, що раніше належала заможній міщанці Марії Станіславській, розібрали частину даху. За словами будівельників, споруду готують до знесення.

    10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

    За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

    20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.

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    Теги: Київ банк будинок аукціон архітектура
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    На продаж виставлено дореволюційну будівлю в історичному центрі Києва