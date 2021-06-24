На продаж виставлено дореволюційну будівлю в історичному центрі Києва

«Укрексімбанк» розпродає свої будівлі в центрі столиці

Державний «Укрексімбанк» виставив на продаж будівлю дореволюційної побудови з рухомим майном на вул. Спаська, 37А в історичному центрі Києва (на території історико-архітектурного заповідника «Старий Поділ»). Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Будівля знаходиться за 800 м від станції метро «Контрактова площа».

Будівля має загальну площу 1957,2 кв. м та обладнана під офісні приміщення з високоякісним оздобленням дизайнерського проєкту.

У 2002 році було проведено капітальний ремонт будівлі з переплануванням та добудовано мансардний поверх.

Об'єкт також має парковку на 20-25 автомобілів.

Стартова ціна будівлі складає 81,344 млн грн.

Продаж відбудеться через систему OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України)

Дата проведення аукціону: 29 червня 2021 року.

Як повідомлялося, «Укрексімбанк» виставив на продаж 97/100 частки історичної будівлі на вул. Мала Житомирська, 3 в центрі Києва.

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