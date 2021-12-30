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    Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)

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    Усі кімнати помешкання укомплектовані дорогими меблями та аксесуарами - Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)
    Усі кімнати помешкання укомплектовані дорогими меблями та аксесуарами
    фото: olx.ua

    Квартира на вісім кімнат оформлена у вікторіанському стилі

    Розкішну простору квартиру з дизайном у стилі смаків колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки продають у Києві за $4,4 млн. Відповідне оголошення розміщене на сайті OLX.ua.

    Квартира розташована на п’ятому поверсі в будинку на вулиці Круглоуніверситетській, 4Б, недалеко від станції метро «Театральна». Як зазначається в оголошені, квартира оформлена у Вікторіанському стилі. А її особливою родзинкою є наявність індивідуального ліфта. Таке помешкання просто знахідка для любителів інтер’єрів часів Людовика XV.

    «Квартира оформлена у вікторіанському стилі, за ексклюзивним проєктом з індивідуальним ліфтом в квартиру. Дизайн виконаний з використанням сусального золота, ліпнини, художнього розпису, мармуру і екзотичних порід дерев», – зазначається в оголошені.

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    Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)
    Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)
    Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)
    Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)
    Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)
    Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)
    Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)
    Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)
    фото: olx.ua

    Загалом у квартирі вісім кімнат загальною площею 490 кв.м. Вона складається з чотирьох спалень, двох віталень, кухні-їдальні, кабінету, чотирьох ванних кімнат, холу та ігрової. Усі кімнати укомплектовані дорогими меблями та аксесуарами. «Кіманти оформлені люстрами з кристалами Swarovski, килимами Savonnerie, меблями Angelo Cappellini, Jumbo, Chilini, Althorp by Theodore Alexander», – йдеться в оголошені.

    Серед бонусів – помешкання розташоване у будинку клубного типу. В наявності своя служба сервісу: особистий ЖЕК, підземний паркінг, стоянка у дворі, шлагбаум і цілодобова охорона.

    Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.

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    Теги: метро нерухомість ліфт квартира охорона золото OLX
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    Власний ліфт і золото на стінах. Яку квартиру в Києві пропонують за $4,4 млн (фото)