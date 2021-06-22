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    На продаж виставлено історичну будівлю в центрі Києва (фото, відео)

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    Будинок було зведено у 1895 році за проєктом Г. П. Познякова &laquo;Центральні Торгівельні Бані (колишні &laquo;Торгові лазні&raquo;) Києва&raquo; - На продаж виставлено історичну будівлю в центрі Києва (фото, відео)
    Будинок було зведено у 1895 році за проєктом Г. П. Познякова «Центральні Торгівельні Бані (колишні «Торгові лазні») Києва»
    Фото: СЕТАМ

    Будівлею володіє державний Укрексімбанк, який і виставив пам’ятку на продаж

    Державний «Укрексімбанк» виставив на продаж 97/100 частки історичної будівлі на вул. Мала Житомирська, 3 в центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

    Будинок було зведено у 1895 році за проєктом Г. П. Познякова «Центральні Торгівельні Бані (колишні «Торгові лазні») Києва». Об'єкт є пам’ятником архітектури та історії, знаходиться під охороною держави.

    Опис будівлі:

    • Загальна площа будівлі – 3347,70 кв. м;
    • Підвал – 730 кв. м;
    • 1-й поверх – 864,40 кв. м;
    • 2-й поверх – 872 кв. м;
    • 3-й поверх – 881,30 кв. м.

    Крім історичної цінності об’єкт унікальний з точки зору свого розміщення. Він розташований всередині кварталу, а його фасади виходять на такі вулиці, як Мала Житомирська і Софіївська.

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    На продаж виставлено історичну будівлю в центрі Києва (фото, відео)
    На продаж виставлено історичну будівлю в центрі Києва (фото, відео)
    На продаж виставлено історичну будівлю в центрі Києва (фото, відео)

    Стартова ціна будівлі складає 282,299 млн грн.

    Аукціон заплановано на 29 червня 2021 року.

    Як повідомлялося, 12 червня у старовинному будинку на вулиці Володимирській, 93, що раніше належала заможній міщанці Марії Станіславській, розібрали частину даху. За словами будівельників, споруду готують до знесення.

    10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

    За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

    20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.

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    Теги: Київ історія нерухомість будинок аукціон архітектура
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    На продаж виставлено історичну будівлю в центрі Києва (фото, відео)