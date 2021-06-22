На продаж виставлено історичну будівлю в центрі Києва (фото, відео)

Будинок було зведено у 1895 році за проєктом Г. П. Познякова «Центральні Торгівельні Бані (колишні «Торгові лазні») Києва»

Будівлею володіє державний Укрексімбанк, який і виставив пам’ятку на продаж

Державний «Укрексімбанк» виставив на продаж 97/100 частки історичної будівлі на вул. Мала Житомирська, 3 в центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Будинок було зведено у 1895 році за проєктом Г. П. Познякова «Центральні Торгівельні Бані (колишні «Торгові лазні») Києва». Об'єкт є пам’ятником архітектури та історії, знаходиться під охороною держави.

Опис будівлі:

Загальна площа будівлі – 3347,70 кв. м;

Підвал – 730 кв. м;

1-й поверх – 864,40 кв. м;

2-й поверх – 872 кв. м;

3-й поверх – 881,30 кв. м.

Крім історичної цінності об’єкт унікальний з точки зору свого розміщення. Він розташований всередині кварталу, а його фасади виходять на такі вулиці, як Мала Житомирська і Софіївська.

Стартова ціна будівлі складає 282,299 млн грн.

Аукціон заплановано на 29 червня 2021 року.

Як повідомлялося, 12 червня у старовинному будинку на вулиці Володимирській, 93, що раніше належала заможній міщанці Марії Станіславській, розібрали частину даху. За словами будівельників, споруду готують до знесення.

10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

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