Після обстрілу лівий берег Києва частково залишився без світла

Що стало причиною аварійного відключення електрики наразі невідомо

У Дарницькому районі Києва сталося аварійне відключення світла, повідомила компанія ДТЕК Київські електромережі о 16 годині в середу.

З чим це пов'язано, поки що не відомо.

«Фахівці компанії вже виїхали на енергооб’єкт для з’ясування причин. Енергетики проводять обстеження та докладають всі необхідні зусилля, щоб відновити електропостачання для жителів міста. Як тільки причини будуть з’ясовані, ми зможемо зорієнтувати наших клієнтів про час відновлення електропостачання», – заявила компанія.

Росія в середу атакувала Київ ракетами, але про прильоти у місті поки що не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про збиття декількох ракет над столицею України.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту енергетики у Вінницькій області.

Крім того, сили оборони Чернігівщини збили над селом Кіпті дві ракети.

Також вибухи чули жителі Івано-Франківщини.

До слова, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.