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Коли стартує опалювальний сезон у Києві: Кличко назвав дату

Надія Клочко
glavcom.ua
Коли стартує опалювальний сезон у Києві: Кличко назвав дату
Підключати до системи теплопостачання будинків у Києві почнеться 20 жовтня
фото з відкритих джерел

Як пояснив мер Києва, важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію

Завтра, 20 жовтня, у Києві розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«В складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об’єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг», – повідомив мер Києва.

Кличко також зазначив, що місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.

«Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи насамперед з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі», – додав він.

Міський голова Києва також зауважив, що важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію – щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання.

«Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше – за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора, 18 жовтня, вранці під час повітряної тривоги жителі столиці почули гучні вибухи. Згодом стало відомо про три прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на лівому березі міста. 

Внаслідок обстрілу у Києві було частково обмежене надання послуг електро- та водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. Влада закликала киян максимально економити електроенергію

Згодом СБУ підтвердила, що Росія завдала удару по ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. 

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що область активно готується до важкого опалювального сезону. За його словами, якщо удари по енергетичній інфраструктурі Київської області продовжаться, доведеться вдатися до віялових відключень електроенергії, а отже, у населених пунктах може зникати водопостачання.

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Теги: опалювальний сезон Київ Віталій Кличко

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