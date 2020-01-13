Після новорічних свят у Києві зросла кількість хворих на грип



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До столичних медичних закладів госпіталізовано 175 хворих на грип

У Києві за 2-й тиждень 2020 року зареєстровано 6786 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 70,1%. Наразі показник захворюваності становить 230. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я, інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Загалом у столиці захворюваність порівняно із попереднім тижнем зросла на 8,7% за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло 4077 (на 1,7% більше порівняно з минулим тижнем), дорослих – 2709 (на 21,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 60,1%, а на попередньому тижні – 64,2%. Захворюваність серед школярів зросла на 6,9%, зареєстровано 1638 випадків, що складає 40,2% від загальної кількості хворих дітей. До медичних закладів госпіталізовано 175 осіб, із них 146 дітей.

Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакциновано проти грипу 50 440 осіб.

Як повідомлялося, в Україні від грипу померла вагітна жінка, проте лікарям вдалося врятувати немовля. 31-річна жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку із відшаруванням плаценти їй провели кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С.

На початку січня від грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10-й день хвороби.

Від початку епідсезону, з жовтня 2019 року, зафіксовано вже три летальних випадки внаслідок грипу.