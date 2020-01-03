На Житомирщині двоє людей захворіли на свинячий грип



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Протягом останнього тижня в області зареєстровано перші два випадки лабораторно підтвердженого грипу

У Житомирській області зафіксували два випадки пандемічного грипу А (H1N1), відомого як свинячий грип.

Про це повідомили в Житомирському обласному лабораторному центрі.

«Протягом останнього тижня в області зареєстровано перші два випадки лабораторно підтвердженого грипу - в мазку з зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний», - йдеться в повідомленні.

Водночас, за тиждень в області зафіксували зниження рівня захворюваності на грип.

«На останньому, 52-му тижні року в області за медичною допомогою з приводу захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції звернулося 5666 осіб, що 1036 хворих менше, ніж за попередній тиждень, інтенсивний показник 464.1 на 100 тис. населення», - додали в лабораторному центрі.