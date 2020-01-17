Після новорічних свят відновлено проїзд повз Софійську площу



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Володимирський проїзд повністю відкритий

Від сьогодні, 17 січня, знято обмеження проїзду біля Софійської площі, які діяли під час новорічних святкувань.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

«Дозволили рух правою смугою Володимирського проїзду в бік Михайлівської площі, а також на ділянці Володимирського проїзду від Малої Житомирської до Михайлівської», - йдеться в повідомленні.

Таким чином Володимирський проїзд повністю відкритий.

Нагадаємо, для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух було заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також було обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

Крім того, з 24 грудня до 7 січня в центрі Києва з’явилися додаткові місця для паркування. Авто можна було лишити на 19 локаціях, де зазвичай це заборонено. Проте, з 8 січня в центрі Києва діє звичайна схема паркування.

До слова, введення одностороннього руху на ділянці вулиці Шовковичної від Басейної до Лютеранської, яке планувалося з наступного тижня, відтерміновується. Це пов’язано із неоднозначними думками киян щодо рішення про односторонній рух на вулиці.