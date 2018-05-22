Плани міняються: поліцейські не розмальовуватимуть обличчя під час фіналу Ліги чемпіонів

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Фото: ТСН Правоохоронці забезпечуватимуть безпеку на фіналі Ліги чемпіонів

У поліції дійшли висновку, що їм це ні до чого

Поліцейські не патрулюватимуть Київ під час фіналу Ліги чемпіонів з розфарбованими обличчями в колір команд-учасників. Про це під час брифінгу заявив очільник поліції Києва Андрій Крищенко.

«Ми обговорювали цей варіант, але прийшли до висновку, що поліцейським це ні до чого. Поліція буде охороняти громадський порядок і нести службу у форменому одязі», — розповів глава столичної поліції.

Також Крищенко припустив, що представники «поліції діалогу», можливо матимуть якісь шеврони, для швидкого налагодження комунікації з уболівальниками.

Раніше, головний представник КМДА з питань підготовки до фіналу Ліги Чемпіонів Андрій Мірошниченко розповів, що у аеропорту «Бориспіль» футбольних фанів, які приїхали на фінал Ліги чемпіонів, зустрічатимуть поліцейські та прикордонники з обличчями, розфарбованими в кольорах команд-фіналістів.

Нагадаємо, що Київ очікує на приїзд 100 тисяч вболівальників на фінал Ліги Чемпіонів.

Джерело: Громадське