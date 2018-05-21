Вболівальників Ліги чемпіонів в аеропорту зустрінуть прикордонники з розмальованими обличчями

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Поліція в «Борисполі» і прикордонники зустрічатимуть уболівальників з обличчями, розмальованими у кольори прапорів двох команд

Обличчя співробітників поліції, а також прикордонників, які зустрічатимуть уболівальників на час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, розмалюють у кольори «Реал Мадрида» та «Ліверпуля». Про це розповів на брифінгу Андрій Мірошніченко, радник заступника голови КМДА, головний представник з питань, пов'язаних із проведенням фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018 у місті Києві.

«Ми підготували декілька сюрпризів для всіх уболівальників. Наприклад, поліція в «Борисполі» і прикордонники зустрічатимуть уболівальників з обличчями, розмальованими у кольори прапорів двох команд. Ми хочемо показати, що в нас є влада, сила, правоохоронці, що вони неймовірно дружні і з радістю зустрічають всіх наших гостей», - розповів він, передає 112.ua.

Нагадаємо, організатори проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», розповіли, як мають намір розподілити вболівальників «Реалу» і «Ліверпуля» для уникнення можливих зіткнень. Зокрема, аеропорт «Бориспіль» на цей час відкриє другий термінал.

У рамках проведення матчів була розроблена концепція мобільності, яка передбачає низку заходів із перевезення вболівальників. Для цього організовано роботу 120 шатлів (по 60 на кожну команду) та 12 у резерві, які доставлятимуть уболівальників від аеропорту «Бориспіль» до локацій: вболівальників «Ліверпулю» – до парку ім. Т. Шевченка, вболівальників «Реал Мадрид» – до Палацу «Україна».

Раніше МВС показало, якими вулицями Києва буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів узв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.