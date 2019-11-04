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    Листопад у Києві встановив перший температурний рекорд

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    Листопад у Києві встановив перший температурний рекорд

    Побито температурний рекорд, зафіксований у 1957 році

    У понеділок, 4 листопада, після полудня у Києві стовпчик максимального термометра піднявся вище +14,9 градусів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень своєї метеостанції.

    Таким чином перевищено максимум температури повітря для цього дня, зафіксований у 1957 році.

    «Зважаючи на високу температуру повітря, існує велика ймовірність перевищення і рекорду середньодобової температури повітря, який тримався з 1996 року», - додали в обсерваторії.

    Як повідомлялося, 12 жовтня у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

    Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    19 жовтня у Києві яскраве бабине літо ознаменувалось четвертим температурним рекордом.

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

    За даними кліматологів, бабине літо у Києві тривало 12 днів.

    Цьогорічний жовтень у Києві зайняв сьому позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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