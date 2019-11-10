Медик розповів, чому під час холодів частіше болить голова і що з цим робити



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Медики рекомендують в такому випадку пити легкі заспокійливі трав'яні чаї та спазмолітики після консультації з лікарем

У холодний період повітря стає більш розрідженим і кисню в ньому меншає, тому кров починає циркулювати в організмі повільніше, стає густішою, що може викликати нездужання - медик

Лікар Вікторія Савицька пояснила, що у холодний період повітря стає більш розрідженим і кисню в ньому меншає, тому кров починає циркулювати в організмі повільніше і стає густішою.

«Тому у людини під час морозів може з’явитися легке нездужання, і навіть симптоми серцевої недостатності, задишка, напади болю, прискорене серцебиття.

Медики рекомендують в такому випадку пити легкі заспокійливі трав'яні чаї, якщо це не допоможе - прийміть таблетку, але намагайтеся не зловживати медпрепаратами без консультації з ліками», - радить фахівець.

Під час сильного головного болю варто швидше прийняти спазмолітик, а знизити тиск і зняти тривожність допоможуть натуральні седативні засоби: валеріана, настоянка півонії, собачої кропиви, м'ятні краплі.

У гіпертоніків тиск може повести себе непередбачувано, тому варто обов'язково купити тонометр і якомога частіше перевіряти тиск, щоб знати, з якою саме проблемою маєте справу.

Якщо підвищується серцевий тиск (нижній показник тонометра), потрібно швидше випити корвалол або покласти таблетку валідолу під язик.