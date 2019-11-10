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    Здоров'я

    Медик розповів, чому під час холодів частіше болить голова і що з цим робити

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    Медики рекомендують в такому випадку пити легкі заспокійливі трав'яні чаї та спазмолітики після консультації з лікарем - Медик розповів, чому під час холодів частіше болить голова і що з цим робити
    Медики рекомендують в такому випадку пити легкі заспокійливі трав'яні чаї та спазмолітики після консультації з лікарем

    У холодний період повітря стає більш розрідженим і кисню в ньому меншає, тому кров починає циркулювати в організмі повільніше, стає густішою, що може викликати нездужання - медик

    Лікар Вікторія Савицька пояснила, що у холодний період повітря стає більш розрідженим і кисню в ньому меншає, тому кров починає циркулювати в організмі повільніше і стає густішою.

    «Тому у людини під час морозів може з’явитися легке нездужання, і навіть симптоми серцевої недостатності, задишка, напади болю, прискорене серцебиття.

    Медики рекомендують в такому випадку пити легкі заспокійливі трав'яні чаї, якщо це не допоможе - прийміть таблетку, але намагайтеся не зловживати медпрепаратами без консультації з ліками», - радить фахівець.

    Під час сильного головного болю варто швидше прийняти спазмолітик, а знизити тиск і зняти тривожність допоможуть натуральні седативні засоби: валеріана, настоянка півонії, собачої кропиви, м'ятні краплі.

    У гіпертоніків тиск може повести себе непередбачувано, тому варто обов'язково купити тонометр і якомога частіше перевіряти тиск, щоб знати, з якою саме проблемою маєте справу.

    Якщо підвищується серцевий тиск (нижній показник тонометра), потрібно швидше випити корвалол або покласти таблетку валідолу під язик.

    здоров'я лікар хвороби повітря
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