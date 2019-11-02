Жовтень у Києві став сьомим у рейтингу найтепліших з 1881 року



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У Києві вже п’ять місяців засухи

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського підвела підсумки теплого та сухого жовтня у столиці, який ознаменувався яскравим бабиним літом.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила +11,1 градусів, що вище за кліматичну норму на 3 градуси. Це дало йому змогу зайняти сьому позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Найтепліше було 14 жовтня, на третій день бабиного літа, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +24,3 градуси.

Під час цьогорічного бабиного літа побито 4 температурних рекорди.

Найхолодніше було 31 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до -2,3 градуси.

Характерною особливістю цьогорічного жовтня було те, що в період з 21-го по 27 число у Києві стояли тумани, які врешті-решт скоротили бабине літо.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало лише 13 мм опадів, що склало 37% кліматичної норми. Це вже п’ятий місяць поспіль, коли у столиці спостерігається недобір опадів.

Як повідомлялося, 12 жовтня у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд : стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

19 жовтня у Києві яскраве бабине літо ознаменувалось четвертим температурним рекордом.

Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

За даними кліматологів, бабине літо у Києві тривало 12 днів.