Україну накриють тумани та дощі: прогноз погоди на 11 листопада



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У Карпатах вночі та вранці дощ

11 листопада в Києві хмарно з проясненнями, вдень без опадів, вночі і вранці невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів.

Вночі та вранці місцями туман, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +6..+12, вдень +8..+16.

У Карпатах вночі та вранці дощ, вдень без опадів; вночі та вранці місцями туман; температура повітря вночі +3..+8, вдень +7..+12.

На півночі хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів.

Вночі та вранці місцями туман, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +6..+12, вдень +9..+15.

У центрі хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +7..+13, вдень +11..+17.

На сході – хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +5..+10, вдень +9..+15.

На півдні - хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +7..+13, вдень +14..+20.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +8..+13, вдень +15..+20.