Україну накриють тумани та дощі: прогноз погоди на 11 листопада
У Карпатах вночі та вранці дощ
11 листопада в Києві хмарно з проясненнями, вдень без опадів, вночі і вранці невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +13...+15 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів.
Вночі та вранці місцями туман, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +6..+12, вдень +8..+16.
У Карпатах вночі та вранці дощ, вдень без опадів; вночі та вранці місцями туман; температура повітря вночі +3..+8, вдень +7..+12.
На півночі хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів.
Вночі та вранці місцями туман, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +6..+12, вдень +9..+15.
У центрі хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі +7..+13, вдень +11..+17.
На сході – хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +5..+10, вдень +9..+15.
На півдні - хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +7..+13, вдень +14..+20.
У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі +8..+13, вдень +15..+20.