За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі

Столичні правоохоронці затримали 21-річного жителя Київської області, який викрав два мобільні телефони з торговельної точки в одному з торговельно-розважальних центрів на Берестейському проспекті. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Із заявою про злочин до поліції звернувся працівник магазину в ТРЦ у Шевченківському районі. За його словами, невідомий відвідувач попросив подивитися два смартфони загальною вартістю понад 100 тис. грн, після чого вихопив їх та втік.