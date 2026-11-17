У Києві 21-річний хлопець пограбував магазин техніки заради подарунка дівчині
Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного слідчі виявили та вилучили обидва викрадені ґаджети
Столичні правоохоронці затримали 21-річного жителя Київської області, який викрав два мобільні телефони з торговельної точки в одному з торговельно-розважальних центрів на Берестейському проспекті. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Із заявою про злочин до поліції звернувся працівник магазину в ТРЦ у Шевченківському районі. За його словами, невідомий відвідувач попросив подивитися два смартфони загальною вартістю понад 100 тис. грн, після чого вихопив їх та втік.
Опрацювавши записи з камер відеоспостереження, оперативники встановили особу нападника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта слідчі виявили та вилучили обидва викрадені ґаджети.
Свій вчинок затриманий пояснив тим, що хотів подарувати один із телефонів своїй дівчині, а інший залишити собі.
Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили молодику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція цієї статті передбачає до 10 років ув’язнення.
Раніше повідомлялося, що у столиці правоохоронці викрили зухвалу схему крадіжки грошей та товару з магазину. 18-річний продавець разом із 35-річним знайомим розіграли розбійний напад, аби привласнити касу. Продавець зателефонував до поліції та заявив, що невідомий чоловік зі зброєю ввірвався до крамниці й забрав готівку та товар. У ході слідства з'ясувалося, що «напад» був ретельно спланованою виставою, а зловмисник та потерпілий були знайомі між собою.
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