Мінвет показав ціни будівництва Національного військового цвинтаря після серії журналістських розслідувань

За угодою, найбільше коштів іде на українські вироби з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження

Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» Міністерства у справах ветеранів оприлюднила інформацію про ціни на матеріальні ресурси додаткових робіт із 1-2 пускових комплексів першої черги будівництва Національного військового меморіального кладовища під Києвом. Про це повідомляється в системі «Прозорро», інформує «Главком» х посиланням на «Наші гроші».

Зауважимо, що «Главком» першим із медіа узявся висвітлювати тему будівництва Національного військового меморіального кладовища і ймовірних зловживань на ньому. Зокрема зафіксував підкилимні рішення влади у цій справі, а також великі проблеми у підрядника будівництва, зокрема з розрахунками за поставлену продукцію контрагентами.

13 жовтня державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» уклала новий договір із консорціумом «Білдінг Юа», який третій рік будує військовий цвинтар у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість нового контракту склала 879 млн грн і стосується вона не нового етапу будівництва, а знову I черги будівництва (1-2 пускові комплекси).

Вже 27 жовтня замовник оприлюднив додатковою угодою від 23 жовтня інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

За угодою, найбільше коштів іде на українські вироби з натурального каменю сірого кольору вулканічного походження (ймовірно, граніту) – 105,84 млн грн (тут і далі ціни та суми з ПДВ без доставки). Зокрема виріб без обробки поверхні з модульними розмірами товщиною 80 мм коштує 4 574 грн за кв. м ($102), а виріб з декоративною обробкою поверхні очищеною водою під високим тиском лицьової поверхні з модульними розмірами товщиною 80 мм – 5 074 грн за кв. м ($113). У первинному договорі з «Білдінг ЮА» від серпня 2024 року подібні позиції такої товщини з обробкою і без коштували однаково – 3 740 грн за кв. м ($91). Тобто валютну ціну зараз підняли на 11-19%. Нагадаємо, згідно додатку до експертного звіту, коригування проєкту включало «приведення кошторисної вартості об’єкта до поточного рівня цін».

Порівняти ціни з ринком складно, бо товщина нестандартна, а розміри і родовище невідомі.

За той же період із серпня 2024 року середня моніторингова ціна щебню фракції 40-70 мм, який теж із граніту, по Україні зросла з 615 грн за куб. м до 1 421 грн за куб. м, тобто вдвічі.

Радіальний виріб 1000х300х150 мм з того ж каменю врахували по 7 310 грн за м, а шар (кулю) діаметром 600 мм – по 48 тис. грн за шт. У первинному договорі подібних позицій не було.

Ще значні кошти припадають на склопакети і вітражі, але вони нестандартні (наприклад, радіусні), комплектні та індивідуального виготовлення, а в доставці теж стоять прочерки.

Ґрунт ІІ групи для підсипки на суму 17,97 млн грн обійдеться у 760 грн за куб. м, причому напроти нього у стовпчику доставки стоїть прочерк, тож ціна потенційно може включати доставку. У липні КП «Київбудреконструкція» врахувало у реконструкцію Бортницької станції аерації кар’єрний ґрунт по 372 грн за т, а його доставку на 81 км – по 1 145 грн за т. За даними «Наших грошей», перевірити походження ґрунту, транспортне плече, а відтак і обґрунтованість оплати можна тільки відстеживши пересування вантажівок. Так само лише перевіркою всіх вантажівок можна дізнатися, скільки насправді тон землі вони перевезуть.

Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 врахували по 8 133 грн за т, а дрібнозернистий – по 8 481 грн за т. ПрАТ «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» у червневому прайс-листі пропонує їх по 8 568 грн за т і 8 943 грн за т, що трохи дорожче. За даними вересневого моніторингу ДП «НІРІ», на Київщині середня ціна асфальтобетону щільного крупнозернистого марки 1 складає 8 041 грн за т, а дрібнозернистого – 8 650 грн за т.

Арматура класу А500С діаметром 10 мм (міра) коштує 42 360 грн за т, що відповідає ринку чи навіть нижче. «Булат Метал» продає її по 40 575 грн за т, а Iron World – по 49 856 грн за т.

Герметичний розчин для заповнення швів ПДР-073 Plus сірий коштує 122 грн за кг. Саме цей, із позначкою Plus сірий є лише в магазині «Перший дім» по 138 грн за кг, але не в наявності.

Гідроізоляційна мембрана Sikaplan 1100-20 HL врахована по 2 884 грн за кв. м. Це відповідає її ціні в інтернет-магазині Karsal, який називає себе офіційним дилером Sika в Україні.

Щебенево-піщана суміш С7 коштує 1 673 грн за куб. м, а ціна моніторингу – 1 724 грн за куб. м.

Щебінь 20-40 мм М1000 і більше коштує 1 487 грн за куб. м, що дорівнює ціні моніторингу.

Природний рядовий пісок коштує 1 167 грн за куб. м, а ціна моніторингу – 980 грн за куб. м.

Клени Columnare 700-850 см включили по 60 240 грн за шт. Це дорослі дерева-крупноміри висотою 7-8,5 м. У відкритих джерелах знайти ціни цього сорту такої висоти не вдалось.

Силіконовий герметик Ceresit Silicoflexx CS 25 світло-сірий 280 мл врахували по 1 443 грн/л, тоді як «Епіцентр» продає його по 515 грн за шт, тобто у перерахунку дорожче – по 1 839 грн/л.

Гнучкий мідний силовий кабель КГнв 3х4 коштує 370 грн/м. «Укрпровід» у жовтневому прайсі пропонує його вдвічі дешевше – по 169 грн за м. Світові ціни на мідь зростають.

ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» очолює Ярослав Пронюткін, а уповноваженою особою з питань закупівель є Іван Биховченко. Міністерство у справах ветеранів з липня 2026 року очолює Віталій Кім, колишній голова Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, 7 травня 2025 року державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» повідомила про намір підписати договір вартістю 49,09 млн грн на виготовлення тимчасових намогильних споруд. Ідеться про три тисячі штук надгробків та хрестів із дуба. Переможцем визнано столичне ПП «Кардан Моторз Плюс», яке спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів.