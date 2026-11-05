У Київській області запроваджено екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень графіки погодинних знеструмлень не діють

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання

У Київській області ввели екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК «Укренерго». У цей період погодинні графіки відключень не застосовуються. Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі, інформує «Главком».

В енергетичній компанії наголошують, що фахівці роблять усе можливе для стабілізації ситуації в енергосистемі. Про будь-які зміни в режимі електропостачання мешканців області інформуватимуть оперативно.

Нагадаємо, сьогодні у частині трьох районів столиці за командою НЕК «Укренерго» застосовано екстрені відключення світла.

Енергетична інфраструктура зазнала масштабних ворожих ударів, через що в низці регіонів та столиці залишається складна ситуація з електропостачанням.

Як повідомлялося, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.