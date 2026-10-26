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Рух Південним мостом буде частково обмежено до 1 листопада (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Південним мостом буде частково обмежено до 1 листопада (схема)
Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в сторону проспекту Миколи Бажана
фото: Київвлада

На час ремонту рух транспорту Південним мостом організують першою смугою руху

Із 27 жовтня до 1 листопада частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

Починаючи із 7:00 27 жовтня і до 17:00 1 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в сторону проспекту Миколи Бажана у напрямку з правого на лівий берег р. Дніпро.

Роботи проводитимуть у третій та частково у другій смугах руху. На час ремонту рух транспорту організують першою смугою руху.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з  ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.  

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського. 

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Теги: Київ дороги ремонт

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