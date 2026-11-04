У столиці та Київській області діють екстрені відключення світла

Енергетики працюють без перерв та сну, коли не лунає тривога, щоб стабілізувати ситуацію

У столиці за командою НЕК «Укренерго» продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Наразі скасувати їх не вдається. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Екстрені відключення у Києві

У компанії наголосили, що графіки планових відключень у Києві наразі не діють, а аварійні обмеження застосовуються вимушено для стабілізації енергосистеми.

«Енергетики працюють без перерв та сну, коли не лунає тривога, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Дякуємо киянам за терпіння та розуміння», – зазначили в ДТЕК.

Екстрені відключення у Київській області

У Київській області сьогодні, 4 листопада, також запровадили екстрені відключення світла. Зранку в частині регіону працювали стабілізаційні графіки. У столиці діють екстрені відключення світла. За даними ДТЕК, станом на 11:22 у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Зранку повідомлялося, що у частині мереж Бучанського та Фастівського районів зникло світло через локальну аварію в мережі.

«Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Розумно споживайте електроенергію — це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень», — йшлося у повідомленні ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Напередодні у ДТЕК поінформували, що 4 листопада у Київській області діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Відключення світла запланували у всіх чергах.

Нагадаємо, енергетична інфраструктура зазнала масштабних ворожих ударів, через що в низці регіонів та столиці залишається складна ситуація з електропостачанням.

Нагадаємо, внаслідок масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру в столиці залишається складна ситуація із забезпеченням комунальними послугами. Комунальні служби та енергетики безперервно працюють над відновленням життєдіяльності міста. «Главком» зібрав актуальну інформацію про стан водопостачання, електромереж та роботу транспорту станом на ранок 4 листопада.

Як повідодомлялося, 3 листопада у Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У столиці запроваджено екстрені відключення світла, також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту. Російські атаки пошкодили як об’єкти генерації, так і системи передачі електроенергії в різних регіонах України. Останніми днями постраждали також об’єкти київського регіонального енерговузла.

До слова, у Бучанській громаді через критичну ситуацію з електропостачанням готуються розгортати додаткові пункти незламності. Наразі всі котельні працюють на дизельних генераторах, а об’єкти водопостачання – від генераторів та акумуляторів. Прогнози щодо ситуації з електропостачанням залишаються невтішними.