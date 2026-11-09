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У Києві чоловік убив пенсіонерку і напав з ножем на подружжя, у якого мав хрестити дитину

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві чоловік убив пенсіонерку і напав з ножем на подружжя, у якого мав хрестити дитину
Затриманому загрожує довічне позбавлення волі
фото: Національна поліція України

До подружжя, у якого нещодавно народилася дитина, завітав товариш – майбутній хрещений батько...

У Києві чоловік жорстоко убив пенсіонерку через борг в 15 тисяч гривень, а потім із ножем напав на чоловіка й жінку, яким мав хрестити дитину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Днями близько 21:30 на спецлінію 102 зателефонував мешканець багатоповерхівки в Солом’янському районі й повідомив, що знайомий завдав йому та його дружині ножових поранень.

Слідчі з’ясували, що до подружжя, у якого нещодавно народилася дитина, завітав товариш – майбутній хрещений батько. Однак під час зустрічі гість раптово спровокував конфлікт і завдав 25-річному господарю численних ножових поранень у живіт, спину та обличчя, а також кілька разів ударив ножем у живіт його 25-річну дружину. Після скоєного нападник утік. Обох потерпілих у тяжкому стані госпіталізували.

В той же вечір правоохоронці отримали звернення щодо літньої мешканки району, яка тривалий час не виходила на зв’язок. Під час перевірки її квартири поліцейські виявили тіло 72-річної киянки з ножовими пораненнями.

Оперативники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно з оперативниками Солом’янського управління поліції встановили, що до обох злочинів причетний один чоловік – 24-річний мешканець району. Зловмисника затримали за місцем мешкання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку у нього вилучили ніж та ключі від квартири загиблої.

Ключі від квартири загиблої жінки, вилучені у затриманого
Ключі від квартири загиблої жінки, вилучені у затриманого
фото: Національна поліція України

Встановлено, що раніше фігурант проживав у квартирі 72-річної киянки та заборгував їй 15 тис. грн. Під час зустрічі з жінкою він вирішив не повертати борг і напав на неї. Спочатку зловмисник завдав жінці множинних ножових поранень по всьому тілу, а після цього душив та бив руками, а також ножицями та дерев’яною дошкою.

Слідчі дії у квартирі вбитої киянки
Слідчі дії у квартирі вбитої киянки
фото: Національна поліція України

Слідчі Солом’янського управління поліції за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. За клопотанням слідчих на час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Подільському районі столиці стався смертельний конфлікт між молодиками, унаслідок якого від ножового поранення загинув 18-річний хлопець. Поліція затримала підозрюваного – ним виявився 17-річний місцевий мешканець. 

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Теги: Київ вбивство борг кримінал

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