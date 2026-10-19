Ремонтні бригади відновлюють пошкоджену колію метро у Києві (відео)

Точний час відновлення роботи пошкодженої ділянки пики не відомий

У мережі з’явилося відео, як працівники Київського метрополітену відновлюють колію, пошкоджену внаслідок нічної масованої атаки. Про це повідомляє «Главком».

На місці події працює близько 20 фахівців. Вони встановлюють нову рейку замість зруйнованої та закріплюють її, аби якнайшвидше відновити безпечний рух поїздів.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Києву. За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували щонайменше у трьох районах столиці.

У Деснянському районі виникла пожежа у триповерховій нежитловій будівлі, яку ліквідували рятувальники. Внаслідок удару частково зруйновано фасад споруди та пошкоджено припарковані поблизу автомобілі. На місці пожежі виявили загиблу людину. Також у цьому районі пошкоджень зазнала станція метро «Чернігівська». У Солом’янському районі уламки ракети влучили у 25-поверховий житловий будинок. Постраждали троє людей, яким медики надали допомогу на місці. Крім того, у Дніпровському районі зафіксували пошкодження будівлі навчального закладу.