У Києві продавець і його спільник інсценували напад на тютюнову крамницю

У ході слідства з'ясувалося, що продавець та грабіжник були знайомі між собою

«Пограбування» сталося днями в одному з торгівельних закладів Дарницького району

У столиці правоохоронці викрили зухвалу схему крадіжки грошей та товару з магазину. 18-річний продавець разом із 35-річним знайомим розіграли розбійний напад, аби привласнити касу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Інцидент стався днями в одному з торгівельних закладів Дарницького району. Продавець зателефонував до поліції та заявив, що невідомий чоловік зі зброєю ввірвався до крамниці й забрав готівку та товар. Поліція негайно розпочала розшук озброєного злочинця.

У ході слідства з'ясувалося, що «напад» був ретельно спланованою виставою, а зловмисник та потерпілий були знайомі між собою.

«За задумом спільників, 35-річний нападник увірвався до приміщення та, «погрожуючи» товаришу зброєю, забрав 90 тис. грн готівки з каси та тютюнових виробів на майже 110 тис. грн. Виходячи з магазину, зловмисник розпилив газовий балончик в обличчя продавцю, після чого втік з місця події», – повідомили у поліції.

Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

Кошти, вилучені у грабіжників фото: поліція Києва

Крім того, продавцю додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі фото: Національна поліція України

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліцейські Київщини оголосили про підозру 37-річному чоловіку, який пограбував водія маршрутного таксі та намагався втекти. Тепер рецидивісту загрожує тривалий термін ув’язнення. У місті Біла Церква на одній із вулиць міста під час зупинки автобуса пасажир зненацька забрав кошти з панелі моторного відсіку у 70-річного водія та втік.