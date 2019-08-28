Поліція розшукує безвісти зниклого жителя Київщини з вадами здоров'я (фото)



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Безвісти зниклого Володимира Валецького, 1990 року народження, розшукують родичі і поліція Фото: Нацполіція

Чоловік вийшов з дому 11 серпня і не повернувся

Працівники Макарівського відділення поліції розшукують безвісти зниклого Володимира Валецького, 1990 року народження. Із заявою про зникнення молодого чоловіка звернулись до правоохоронців його родичі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

11 серпня 2019 року житель с. Колонщина вийшов з будинку у невідомому напрямку та не повернувся. Раніше він неодноразово залишав місце проживання, має вади здоров’я.

Прикмети: зріст 2,07 м, вага 140 кг, волосся чорне, коротке, борода чорна, очі темно-карі.

Особливі прикмети: носить окуляри.

«Шановні громадяни! Усі, кому відоме місцеперебування розшукуваного Володимира, або хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце його знаходження, повідомте на спецлінію 102! Анонімність гарантується!» - просять у поліції.

Раніше повідомлялося, що у Києві зникла безвісти 34-річна жінка. До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення уродженки Миколаївської області Катерини Ніколюк звернулася її мати.