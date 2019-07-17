Поліція розслідує ведення на Київщині антиагітації за кандидата від «Слуги народу»



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В Обухові транслювали відеоролик антрекламного характеру щодо кандидата Олександра Дубінського Фото: скріншот відео

Невідомі громадяни роздавали перехожим друковану продукцію з контрагітацією, а також демонстрували відеоролик з антирекламою

У вівторок, 16 липня, о 19:31 годині до чергової частини Обухівського відділу поліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення про роздачу невідомими на одній з вулиць міста газети з відомостями, що містять антирекламу щодо одного з кандидатів в народні депутати від політичної партії «Слуга народу». Також заявник зазначив, що на місці події з екрану, який розташований на причепі, транслюється відеоролик антрекламного характеру щодо зазначеного кандидата. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Працівники поліції задокументували факт антиагітації стосовно одного з кандидатів у народні депутати від політичної партії «Слуга народу». Наразі розпочато два кримінальних провадження, зокрема, за статтею 296 – це хуліганство - та статтею 157 – порушення виборчого законодавства. Антиагітаційна продукція вилучена. Особи фігурантів встановлені. Наразі вони дають покази», - зазначив керівник поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Крім того, ще один факт розповсюдження антирекламної агітації щодо зазначеного кандидата поліцейські задокументували у місті Васильків.

Нагадаємо, за минулу добу поліція Київщини зафіксувала 14 звернень щодо порушень передвиборчої кампанії, складено один адміністративний протокол. Зокрема, один з кандидатів у народні депутати роздавав талони на безкоштовний проїзд у маршрутних таксі, чим порушує законодавство України.