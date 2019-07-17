Талони на проїзд, батут та гроші: як підкупляють виборців на Київщині



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Минулої доби порушення виборчого законодавства зафіксовані в кількох районах Київської області

За минулу добу поліція Київщини зафіксувала 14 звернень щодо порушень передвиборчої кампанії, складено один адміністративний протокол. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У вівторок, 16 липня стало відомо, що один з кандидатів у народні депутати роздає талони на безкоштовний проїзд у маршрутних таксі, чим порушує законодавство України. Його публікацію на сайті «Антикор» виявили поліцейські сектора моніторингу.

А жителям с. Толуконь Вишгородського району один із кандидатів у нардепи подарував батут. Про це повідомив сільський голова на своїй сторінці в Фейсбук. За даним фактом проводиться перевірка.

Також 16 липня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в одному з районів Білої церкви на під’їздах будинків розміщена зовнішня реклама на підтримку кандидатів у депутати. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, однак, ця інформація не підтвердилася, оскільки листівок виявлено не було.

У смт Велика Димерка Броварського району до поліції надійшло повідомлення про порушення виборчого законодавства. Там, зі слів заявника, один з кандидатів в нардепи представляється від партії, до якої не належить. У тому ж населеному пункті 14 липня невідомі особи роздавали кошти - по 200 гривень - місцевим мешканцям, якщо вони проголосують за певного кандидата.

Під час спілкування із громадою с. Вільшанська Новоселиця Васильківського району правоохоронці отримали інформацію про намір технічного зриву виборчого процесу. Там, за даними місцевих жителів, члени ДВК мали перешкоджати вільному волевиявленню громадян. Дані наміри висловлюються у зв’язку з тим, що у населеному пункті склалась спірна ситуація навколо керівного складу СВК «Новоселицький».

Про порушення передвиборчої кампанії надійшли заяви і від кандидатів у нардепи. Так, одна з претендентів у народні обранці 16 липня повідомила про те, що інший кандидат у друкованих агітаційних матеріалах використовує символіку зовнішньо схожу на офіційну символіку партії, до якої належить заявниця. Вона ж подала другу заяву про те, що під час проведення футбольного фестивалю у м. Миронівка на стадіоні невідомі особи були вдягнені у футболки із символікою одного з кандидатів у нардепи. На думку заявниці, вони безкоштовно роздавали морозиво.

Порушення виборчого законодавства зафіксовано і в м. Сквира. Там місцева жителька залишала на парканах та поштових скриньках листівки передвиборчої агітації, які не містили відомості про установу, що здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск. За даним фактом складено адміністративний протокол.

Як повідомлялося, жителі міста Васильків звернулись до поліції із заявами про те, що невідомі особи пропонували грошову винагороду 2 тисячі гривень, щоб громадяни у день виборів до Верховної Ради України проголосували за визначеного кандидата.