Поліція встановлює обставини падіння жінки під трамвай

Жінка переходила трамвайні колії в невстановленому місті, зачепилась та впала

Київські правоохоронці встановлюють обставини травмування 50-річної жінки на трамвайних коліях, що сталося сьогодні, 10 червня, на Харківському шосе. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини інциденту.

Попередньо встановлено, що потерпіла переходила трамвайні колії в невстановленому місті, зачепилась та впала, а водій трамвая не встиг загальмувати.

Екіпажем патрульної поліції на місці події потерпілій надано першу домедичну допомогу, після чого її негайно госпіталізували лікарі.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції, після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Раніше повідомлялося, що в Києві жінка потрапила під трамвай. За словами очевидців, потерпіла посковзнулась на рейках. На місце події терміново прибула швидка та правоохоронці. Для того аби витягти та врятувати жінку, довелося підіймати трамвай спецтехнікою.

Жінку госпіталізували до лікарні у важкому стані з травмами ніг. У киянки розчавлена права нижня кінцівка.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня на Кільцевій дорозі поблизу перетину з проспектом Перемоги сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водій Audi у крайній лівій смузі на повному ходу врізався у вантажівку.

9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.