Падіння жінки під трамвай: стало відомо про стан потерпілої

Правоохоронці встановлюють обставини події

Жінку, яка сьогодні, 11 червня, на бульварі Ярослава Гашека у Дніпровському районі потрапила під трамвай, шпиталізували до лікарні у важкому стані. Про це «Вечірньому Києву» повідомили правоохоронці.

«Жінці 50 років. Її госпіталізували до лікарні у важкому стані з травмами ніг. У киянки розчавлена права нижня кінцівка. Наразі обставини події ще з’ясовуються», – розповіли в поліції.

Також, у зв’язку з ДТП на Харківському шосе ускладнено рух від вулиці Ярослава Гашека у напрямку Дарницької площі.

Рух трамваїв № 8, 22, 29 був тимчасово призупинений і відновився об 11:25, але трамваї курсують з відхиленням від графіку

Раніше повідомлялося, що в Києві жінка потрапила під трамвай. За словами очевидців, потерпіла посковзнулась на рейках. На місце події терміново прибула швидка та правоохоронці. Для того аби витягти та врятувати жінку, довелося підіймати трамвай спецтехнікою.

Як повідомлялося, у ніч на 10 червня на Кільцевій дорозі поблизу перетину з проспектом Перемоги сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Водій Audi у крайній лівій смузі на повному ходу врізався у вантажівку.

9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.