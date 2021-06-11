У Києві дівчина потрапила під трамвай (відео 18+)

На місці ДТП працювали медики, правоохоронці і спецслужби

Рух трамваїв припинено

Сьогодні, 11 червня, на Харківському шосе у Дніпровському районі дівчина потрапила під трамвай. Це сталося на зупинці «Вулиця Ярослава Гашека», повідомляє «Київ оперативний».

Свідки події кажуть, що дівчина послизнулася. Щоб дістати її, довелося підіймати трамвай.

Дівчина жива, передана лікарям.

Увага! Відео не рекомендується дивитися дітям, вагітним та людям зі слабкою психікою:

Зараз на місці працюють правоохоронці.

Рух транспорту ускладнено від зупинки «Вулиця Ярослава Гашека» у напрямку Дарницької площі.

Рух трамваїв припинено.