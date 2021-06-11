У центрі Києва на два дні обмежать рух: які вулиці перекриють (карта)
На Софійській площі.відбудеться фестиваль «Французька весна в Україні»
11 та 12 червня з 16:00 до 23:00 у зв’язку із проведенням фестивалю «Французька весна в Україні» на Софійській площі буде обмежено рух транспорту. Про це попереджає Патрульна поліція Києва.
Так, передбачено обмеження руху транспорту на:
- Софійській площі,
- вул. Житомирській
- вул. Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської),
- Рильському провулку.
Також буде внесено зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями.
Так, 11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 у Києві буде змінено маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18 у зв'язку із проведенням фестивалю «Французька весна в Україні» на Софійській площі.
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