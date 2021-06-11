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    У центрі Києва на два дні обмежать рух: які вулиці перекриють (карта)

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    На Софійській площі просто неба відбудеться 17-й щорічний національний&nbsp;фестиваль &laquo;Французька весна в Україні&raquo; - У центрі Києва на два дні обмежать рух: які вулиці перекриють (карта)
    На Софійській площі просто неба відбудеться 17-й щорічний національний фестиваль «Французька весна в Україні»
    Фото з відкритих джерел

    На Софійській площі.відбудеться фестиваль «Французька весна в Україні»

    11 та 12 червня з 16:00 до 23:00 у зв’язку із проведенням фестивалю «Французька весна в Україні» на Софійській площі буде обмежено рух транспорту. Про це попереджає Патрульна поліція Києва.

    Так, передбачено обмеження руху транспорту на:

    • Софійській площі,
    • вул. Житомирській
    • вул. Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської),
    • Рильському провулку.

    Також буде внесено зміни в рух громадського пасажирського транспорту, який курсує цими вулицями.

    Так, 11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 у Києві буде змінено маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18 у зв'язку із проведенням фестивалю «Французька весна в Україні» на Софійській площі.


    Читайте також: Вуличні вистави, світлове шоу, концерти. Як у Києві проходитиме «Французька весна в Україні»
    Теги: Київ громадський транспорт дороги фестиваль поліція транспорт
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    У центрі Києва на два дні обмежать рух: які вулиці перекриють (карта)