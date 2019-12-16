В Одесі підпалили автомобіль депутата



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Автомобіль належить депутату Одеської обласної ради Олександру Ахмерову

В Одесі в понеділок ввечері, 16 грудня, невідомі підпалили автомобіль депутата Одеської обласної ради. Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

Як повідомляється, припаркований позашляховик депутата підпалили за допомогою пляшки з запальною сумішшю.

За інформацією видання, машина належить депутату Одеської облради від партії «Довіряй справах», в. о. першого заступника мундепартамента комунальної власності та члену виконкому Одеської міськради Олександру Ахмерову.