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    Кримінал

    Поліція виявила у жителя Дніпропетровщини арсенал зброї та наркотики (фото)

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    <span lang="UK">Чоловік зберігав зброю, набої та вибухонебезпечні предмети</span> - Поліція виявила у жителя Дніпропетровщини арсенал зброї та наркотики (фото)
    Чоловік зберігав зброю, набої та вибухонебезпечні предмети

    Зловмиснику загрожує до десяти років ув'язнення

    Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровські області, слідчі управління поліції Дніпропетровщини викрили незаконну діяльність 46-річного мешканця Синельниківського району.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Чоловік вдома переробляв рослини конопель в марихуану та фасував для подальшого збуту. В ході слідчих дій правоохоронці вилучили місткості з марихуаною, гладкоствольну та мисливську рушниці, автомати, набої різного калібру, а також вибухонебезпечні предмети.

    Наразі все вилучене направили на проведення експертизи, за результатами якої буде вирішуватися питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності. 

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    Поліція виявила у жителя Дніпропетровщини арсенал зброї та наркотики (фото)
    Поліція виявила у жителя Дніпропетровщини арсенал зброї та наркотики (фото)
    Поліція виявила у жителя Дніпропетровщини арсенал зброї та наркотики (фото)

    Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

    Слідчі Дніпропетровщини вже розпочали кримінальні провадження за ч. 2  ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 

    За кримінальні діяння зловмиснику загрожує за ґратами до десяти років з конфіскацією майна.

    Національна поліція України кримінал зброя наркотики Дніпропетровщина
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