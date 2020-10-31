Поліція виявила у жителя Дніпропетровщини арсенал зброї та наркотики (фото)

Зловмиснику загрожує до десяти років ув'язнення

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровські області, слідчі управління поліції Дніпропетровщини викрили незаконну діяльність 46-річного мешканця Синельниківського району.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Чоловік вдома переробляв рослини конопель в марихуану та фасував для подальшого збуту. В ході слідчих дій правоохоронці вилучили місткості з марихуаною, гладкоствольну та мисливську рушниці, автомати, набої різного калібру, а також вибухонебезпечні предмети.

Наразі все вилучене направили на проведення експертизи, за результатами якої буде вирішуватися питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Дніпропетровщини вже розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За кримінальні діяння зловмиснику загрожує за ґратами до десяти років з конфіскацією майна.