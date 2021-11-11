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    Covid-19 атакує Україну: за добу майже 25 тисяч нових хворих

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    За минулу добу в Україні госпіталізовано 4 778 осіб - Covid-19 атакує Україну: за добу майже 25 тисяч нових хворих
    За минулу добу в Україні госпіталізовано 4 778 осіб
    фото з відкритих джерел

    652 людини напередодні померли від коронавірусу

    За минулу добу, 10 листопада, в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 4 778 осіб, летальних випадків – 652, одужало – 18 896 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,1 млн осіб;
    • одужало – 2,5 млн осіб;
    • летальних випадків – 74,8 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 15 млн.

    МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.

    Нагадаємо, раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна коронавірус
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    Covid-19 атакує Україну: за добу майже 25 тисяч нових хворих