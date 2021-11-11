Covid-19 атакує Україну: за добу майже 25 тисяч нових хворих

За минулу добу в Україні госпіталізовано 4 778 осіб

652 людини напередодні померли від коронавірусу

За минулу добу, 10 листопада, в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 550, медпрацівників – 462). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 778 осіб, летальних випадків – 652, одужало – 18 896 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,1 млн осіб;

одужало – 2,5 млн осіб;

летальних випадків – 74,8 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 15 млн.

МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

До слова, глава Pfizer назвав поширювачів фейків про Covid-19 злочинцями.

Нагадаємо, раніше гендиректор американської компанії Pfizer Альберт Бурл заявив: вважає, що вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде щорічно.

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