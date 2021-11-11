Лікар розповів, коли Київ можуть закрити на локдаун

Через погіршення коронавірусної ситуації карантинні обмеження в Києві можуть посилити

У Києві погіршується ситуація з розповсюдженням коронавірусу

Через зростання захворюваності на коронавірус Київ можуть закрити на локдаун у другій половині листопада. Про це у коментарі ГолосUA повідомив лікар-епідеміолог Сергій Кравченко.

«Через хороші темпи вакцинації та матеріально-технічне забезпечення Київ потрапив у «червону» зону карантину одним із останніх. Тобто столиця була добре підготовлена. Однак, ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршується, тому в місті можуть запровадити повний локдаун», – сказав лікар.

За його словами, це може статися у другій половині листопада.

Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

На сьогодні заповненість ліжок у медзакладах Києва – 73%, а в окремих лікарнях – 99–100%. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжка з киснем заповнено на понад 70%.

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