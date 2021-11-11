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    Лікар розповів, коли Київ можуть закрити на локдаун

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    Через погіршення коронавірусної ситуації карантинні обмеження в Києві можуть посилити - Лікар розповів, коли Київ можуть закрити на локдаун
    Через погіршення коронавірусної ситуації карантинні обмеження в Києві можуть посилити
    фото з відкритих джерел

    У Києві погіршується ситуація з розповсюдженням коронавірусу

    Через зростання захворюваності на коронавірус Київ можуть закрити на локдаун у другій половині листопада. Про це у коментарі ГолосUA повідомив лікар-епідеміолог Сергій Кравченко.

    «Через хороші темпи вакцинації та матеріально-технічне забезпечення Київ потрапив у «червону» зону карантину одним із останніх. Тобто столиця була добре підготовлена. Однак, ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршується, тому в місті можуть запровадити повний локдаун», – сказав лікар.

    За його словами, це може статися у другій половині листопада.

    Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

    На сьогодні заповненість ліжок у медзакладах Києва – 73%, а в окремих лікарнях – 99–100%. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжка з киснем заповнено на понад 70%.

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    Теги: Київ епідемія карантин коронавірус
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    Лікар розповів, коли Київ можуть закрити на локдаун