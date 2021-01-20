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    Новини

    Попри мороз у Києві проходять ярмарки (адреси)

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    На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція - Попри мороз у Києві проходять ярмарки (адреси)
    На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні ярмарки відбудуться у двох районах Києва

    У середу, 20 січня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Так, ярмарки сьогодні пройдуть:

    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    Нагадаємо, 15-17 січня через погіршення погодних умов у Києві скасували проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків.

    З 20 січня ярмарки відновлюються і триватимуть до 24 січня.

    Як прогнозувала синоптик Наталка Діденко, 20 січня у Києві морози лагіднішають, а вдень 21-го вже передбачається відлига. 

    Теги: прогноз погоди Київ торгівля продукти ярмарок КМДА
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