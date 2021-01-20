Попри мороз у Києві проходять ярмарки (адреси)

Сьогодні ярмарки відбудуться у двох районах Києва

У середу, 20 січня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, ярмарки сьогодні пройдуть:

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

Нагадаємо, 15-17 січня через погіршення погодних умов у Києві скасували проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків.

З 20 січня ярмарки відновлюються і триватимуть до 24 січня.

Як прогнозувала синоптик Наталка Діденко, 20 січня у Києві морози лагіднішають, а вдень 21-го вже передбачається відлига.