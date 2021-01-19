Ярмарки повертаються: де кияни можуть купити недорогі продукти (адреси)

Із послабленням морозів у столиці знову відбудуться ярмарки

У Києві 20-24 січня відбудуться сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, ярмарки пройдуть:

20 січня (середа):

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

21 січня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6;

у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

22 січня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вул. Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

23 січня (субота):

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9.

24 січня (неділя):

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Крім того, цими вихідними у Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Ярмарки відбудуться:

23 січня (субота):

у Голосіївському районі – вул. Паньківська; вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Володимира Маяковського);

у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);

в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;

у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);

у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

24 січня (неділя):

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, 15-17 січня через погіршення погодних умов у Києві скасували проведення сезонних та традиційних сільськогосподарських ярмарків.