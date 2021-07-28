Порятунок від спеки. Киянам розповіли, чи безпечно купатися у фонтанах

У «Київводфонді» назвали дві причини, чому не варто лізти до фонтану

У спеку в Києві побільшало дітей, яким батьки дозволяють купатися в міських фонтанах. Про це повідомили в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ» речниця «Київводфонду» Каріна Багінська. Вона зазначила, що всі мають розуміти небезпеку купання у фонтанах, попри те, що немає закону, який би це забороняв.

«Київводфонд опікується фонтанами, що знаходяться в центрі столиці, зокрема на Майдані незалежності, а також в акваторії Русанівського каналу. На фонтанах, які мають чашу (як у центрі міста), ми розміщуємо попереджувальні таблички. На цих табличках зазначаємо, що купання у фонтанах може зашкодити вашому здоров’ю, а також пошкодити обладнання», – розповіла Багінська.

Купатися у фонтанах не радять, адже:

граніт конструкції під водою слизький, тож можна впасти й отримати травми;

у фонтанах знаходяться форсунки (прилади, із яких циркулює вода у фонтан), прилади підсвітки та кабелі, що йдуть до них. Через них теж можна перечепитися, впасти та травмуватися.

«Саме через ці фактори ми дуже просимо: будь ласка, не купайтеся у фонтанах – це може спричинити шкоду вашому здоров’ю та нашкодити обладнанню у фонтані», – наголосила Багінська.

За словами Багінської, в Києві за останні декілька років не було випадків, коли люди серйозно травмувалися у фонтані. Однак було чимало випадків пошкодження самої конструкції водограю.

Речниця «Київводфонду» наголосила, що комунальне підприємство не має компетенцій, щоб забороняти купання у фонтані. Та все ж не радять цього робити, адже це небезпечно. Відтак, слідкувати за безпекою своїх дітей у водограях мають їхні батьки.

Як повідомлялося, днями у Дніпрі чотирирічний хлопчик впав у фонтан в сквері Прибережний, отримавши серйозні травмию

До слова, з 22 липня на парній стороні Хрещатика, де ремонтують пішохідну зону на Майдані Незалежності, тимчасово не працюють малі фонтани.

15 травня усі столичні водограї розпочали роботу.

У перший же день роботи столичних фонтанів комунальним службам довелося вимкнути один із них, оскільки невідомі налили туди миючий засіб.

14 травня мер Києва Віталій Кличко відкрив світловий фонтан у Наводницькому парку – поруч із пам'ятником засновникам Києва Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либіді. Водограй облаштовано за сучасними стандартами: динамічні струмені води підсвічуються, керування ними повністю автоматизоване. Є датчики рівня та доливу води, автоматична станція дозування реагентів, які знезаражують воду.

Минулого року було проведено капітальний ремонт водограю «Засновники Києва» на Майдані Незалежності. Чашу фонтану було частково пошкоджено під час подій Революції Гідності. Тоді було надщерблено плити. Чашу оздобили українським гранітом із Танського родовища.