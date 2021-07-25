У Дніпрі дитина смертельно травмувалася у фонтані

Чотирирічний хлопчик впав у водограй і отримав травми, несумісні з життям

У Дніпрі чотирирічний хлопчик впав у фонтан в сквері Прибережний. Інцидент стався вчора близько 19:00. Про це повідомляє Дніпро Регіон.

За попередньою інформацією, дитина гуляла з сім’єю в сквері Прибережному. Хлопчик грався біля фонтану, а батьки відволіклися. У цей час дитина впала у фонтан, отримавши серйозні травми.

Дитину доставили в дитячу обласну лікарню.

«Хлопчика одразу направили на операцію. Його оперували з вечора до 6 ранку. Добу медики намагалися стабілізувати стан дитини. На жаль, 25 липня, о 5:00, хлопчик помер», – прокоментував ситуацію директор лікарні Олексій Власов.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині трагічно загинув 20-річний житель Дніпра. Під час відпочинку на Азовському морі у Генічеську він стрибнув з катамарану у воду, зламав шию і вдарився об дно. Смерть настала миттєво.

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