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    Через діяльність вандалів у Києві довелось зупинити фонтан (фото)

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    Хуліганської атаки зазнав фонтан поблизу Гостинного двору - Через діяльність вандалів у Києві довелось зупинити фонтан (фото)
    Хуліганської атаки зазнав фонтан поблизу Гостинного двору
    Фото: kyivcity.gov.ua

    У водограй на Контрактовій площі невідомі налили невідомий засіб

    У перший же день роботи столичних фонтанів комунальним службам довелося вимкнути один із них. Як повідомили у комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Подільського району КО «Київзеленбуд», у фонтан на Контрактовій площі невідомі налили миючий засіб.

    Невідомі підмішали до води миючий засіб

    Невідомі підмішали до води миючий засіб

    Так, наразі фахівці змушені зупинити роботу фонтану на Контрактовій площі. Їм необхідно злити всю воду, провести очищення та перезапустити водограй, що призведе до втрати ресурсів Комунального підприємства та часу працівників.

    Міська влада закликає з повагою ставитися до майна територіальної громади міста Києва та не заважати киянам і гостям міста насолоджуватися роботою фонтанів.

    Нагадаємо, що сьогодні мер Києва Віталій Кличко відкрив світловий фонтан у Наводницькому парку – поруч з пам'ятником засновникам Києва Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либіді. Водограй облаштовано за сучасними стандартами: динамічні струмені води підсвічуються, керування ними повністю автоматизоване. Є датчики рівня та доливу води, автоматична станція дозування реагентів, які знезаражують воду.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер фонтан Київзеленбуд влада
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