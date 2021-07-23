На Майдані Незалежності перестали працювати фонтани: що сталося

Водограї тимчасово не працюють на парній частині Хрещатика

З 22 липня на парній стороні Хрещатика, де ремонтують пішохідну зону на Майдані Незалежності, тимчасово не працюють малі фонтани. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київводфонд».

Поточний ремонт ділянок покриття на Майдані Незалежності проводять дорожники Шевченківського району.

Решта водограїв на Майдані Незалежності працюють згідно з графіком з вівторка до неділі (12:00 –23:00 год ). Світломузичне шоу – з 20:30 до 23:00.

У звичайному режимі також працюють фонтани на вулиці Хрещатик, 25, вул. Великій Васильківській, 119-121, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу.

Із графіком роботи фонтанів можна ознайомитися за посиланням на сайті підприємства.

Нагадаємо, 15 травня усі столичні водограї розпочали роботу.

У перший же день роботи столичних фонтанів комунальним службам довелося вимкнути один із них, оскільки невідомі налили туди миючий засіб.

14 травня мер Києва Віталій Кличко відкрив світловий фонтан у Наводницькому парку – поруч із пам'ятником засновникам Києва Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либіді. Водограй облаштовано за сучасними стандартами: динамічні струмені води підсвічуються, керування ними повністю автоматизоване. Є датчики рівня та доливу води, автоматична станція дозування реагентів, які знезаражують воду.

Минулого року було проведено капітальний ремонт водограю «Засновники Києва» на Майдані Незалежності. Чашу фонтану було частково пошкоджено під час подій Революції Гідності. Тоді було надщерблено плити. Чашу оздобили українським гранітом із Танського родовища.