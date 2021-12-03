Порятунок жінки з-під потяга київського метро. Рятувальники показали фото

Рятувальники за допомогою медичних нош дістали жінку з-під потяга та передали медикам

Обставинами падіння жінки на колії метро займаються правоохоронні органи

Столичні рятувальники оприлюднили фото з місця порятунку постраждалої жінки, яка потрапила під потяг метро. Про це повідомляє у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що надзвичайна подія сталась о 17:42 на станції метро «Палац Україна». До рятувальників надійшло повідомлення, що людина впала під потяг.

На місці рятувальники встановили, що на колії між першим і другим вагонами потяга знаходиться жінка. Рятувальники за допомогою медичних нош дістали її та передали медичним працівникам.

Бригада швидкої медичної допомоги доправила постраждалу до лікарні для проведення детального обстеження та встановлення остаточного діагнозу. Обставинами події займаються правоохоронні органи.

Зазначимо, через падіння людини на колії на синій гілці тимчасово було змінено рух поїздів, через затримки на станції «Деміївська» скупчився натовп людей.