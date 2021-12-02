Жінку, яка впала під потяг столичного метро, врятували (відео)

Бригада швидкої медичної допомоги доправила постраждалу до лікарні для проведення детального обстеження

Рятувальники за допомогою медичних нош дістали жінку та передали медичним працівникам

Столичні рятувальники деблокували жінку, яка впала під потяг в метро. Про це повідомляє у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«2 грудня до ДСНС надійшла інформація від чергового метрополітену, що о 17:42 на станції метро «Палац Україна» людина впала під потяг. Унаслідок цього рух поїздів у напрямку станції метро «Героїв Дніпра» на деякий час було призупинено», – йдеться в повідомленні.

На місці події рятувальники встановили, що на колії між першим і другим вагонами потяга знаходиться жінка. Рятувальники за допомогою медичних нош дістали її та передали медичним працівникам.

Бригада швидкої медичної допомоги доправила постраждалу до лікарні для проведення детального обстеження та встановлення остаточного діагнозу. Обставинами події займаються правоохоронні органи.

Зазначимо, через падіння людини на колії на синій гілці тимчасово було змінено рух поїздів, через затримки на станції «Деміївська» скупчився натовп людей.

Як повідомлялося, в липні цього року на колії на перегоні «Дарниця - Лівобережна» столичного метро впала людина.

25 червня у годину пік на станції метро «Майдан Незалежності» пасажир впав на колії. Чоловіка з колії дістали рятувальники та передали медикам швидкої допомоги.

11 лютого цього року на станції метро «Видубичі» в Києві помер пасажир. Чоловіку стало зле на платформі станції.