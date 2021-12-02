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    Надзвичайна подія в київському метро: на колії впала людина

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    Надзвичайна подія сталася на станції &laquo;Палац &laquo;Україна&raquo;&nbsp; - Надзвичайна подія в київському метро: на колії впала людина

    Надзвичайна подія сталася на станції «Палац «Україна» 

    фото з відкритих джерел

    Через падіння людини на колії на синій гілці тимчасово змінено рух поїздів

    У четвер, 2 грудня, у київському метро сталась надзвичайна подія. Про це повідомляє пресслужба «Київського метрополітену».

    На станції «Палац «Україна» пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.

    У зв’язку з цим рух поїздів здійснюється від станції метро «Героїв Дніпра» до станції «Олімпійська» та від станції «Васильківська» до станції «Теремки».

    У соцмережі кияни повідомляють, що потяг, перед яким сталося падіння людини, зупинився в тунелі. На станцію в’їхало лише перших два вагони. У зв’язку з цим пасажири переходили з вагона у вагон, щоб вийти на платформу станції.

    Як повідомлялося, в липні цього року на колії на перегоні «Дарниця - Лівобережна» столичного метро впала людина.

    25 червня у годину пік на станції метро «Майдан Незалежності» пасажир впав на колії. Чоловіка з колії дістали рятувальники та передали медикам швидкої допомоги.

    11 лютого цього року на станції метро «Видубичі» в Києві помер пасажир. Чоловіку стало зле на платформі станції.

    Теги: Київ метро потяг кияни
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    Надзвичайна подія в київському метро: на колії впала людина