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    Посеред дороги на проспекті Бандери у тягача відірвався причіп (фото)

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    У тягача&nbsp;Volvo відірвався напівпричіп - Посеред дороги на проспекті Бандери у тягача відірвався причіп (фото)
    У тягача Volvo відірвався напівпричіп
    Фото: Інформатор

    Після ДТП водій тягача зник з місця події

    У середу, 27 лютого, на проспекті Бандери, 29а у Києві сталася серйозна аварія: у тягача марки Volvo відірвався напівпричіп. ДТП сталася у другій смузі руху, через що утворився великий затор.

    Аварія трапилася близько 13:10. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, тягач з заповненим трейлером-холодильником рухався по проспекту Степана Бандери в сторону станції метро «Почайна». Біля заправної станції КLO напівпричіп вирвався зі зчеплення і зупинився посеред дороги. Після ДТП водій тягача зник з місця події.

    На місце прибули співробітники «Київпастрансу», які припустили, що причіп міг вирватися через перевантаження. На місце події також прибули рятувальники, які планують підчепити напівпричіп з допомогою крана і відтягнути в сторону. Однак скільки часу це займе, вони не можуть відповісти, оскільки не можуть евакуювати трейлер без водія.

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    Посеред дороги на проспекті Бандери у тягача відірвався причіп (фото)
    Посеред дороги на проспекті Бандери у тягача відірвався причіп (фото)
    Посеред дороги на проспекті Бандери у тягача відірвався причіп (фото)
    Посеред дороги на проспекті Бандери у тягача відірвався причіп (фото)
    Посеред дороги на проспекті Бандери у тягача відірвався причіп (фото)
    Фото: Інформатор

    Також евакуацію ускладнює та обставина, що у причепа загальмовані колеса.

    На даний момент поліція займається пошуком чоловіка, який був за кермом тягача.

    На проїжджу частину почала витікати вода з розмороженого напівпричепа.

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