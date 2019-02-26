У ДТП в Миколаєві розбилися військові
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Peugeot 407 після зіткнення з деревом
Смертельна аварія сталася в ніч на 26 лютого
У ніч на вівторок в Миколаєві легковий автомобіль Peugeot 407 з військовими врізався в дерево. Загинули двоє чоловіків і травмована одна жінка, повідомляє регіональне управління Нацполіції 26 лютого.
Зазначається, що приблизно о 1:50 на перетині проспекту Центрального і вулиці Шосейної в Заводському районі водій Peugeot 407 не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.
«У результаті дорожньо-транспортної пригоди 29-річний водій і 29-річний пасажир військовослужбовець загинули на місці події, ще одна 32-річна пасажирка, також військовослужбовець, з тілесними ушкодженнями доставлена в медичний заклад», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Тривають слідчі дії.
Відомості про аварію внесені в ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України).