Пожежники вимагають призупинити роботу 21 торгового центру у Києві



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Призупинити роботу вимагається частково. Під загрозою призупинення опинилися ТРЦ Sky Mall та New Way

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Києві просить адміністративний суд частково призупинити роботу 33 торгово-розважальних центрів, дитячих садків, шкіл і лікарень через порушення правил пожежної безпеки. Про це йдеться у відповіді Головного управління ДСНС в Києві на запит «Українських новин».

«Враховуючи виявлені порушення, а також з урахуванням матеріалів попередніх років, Головним управлінням подано 33 позову до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування, передбачених статтею 68 Кодексу цивільного захисту України», - сказано в ньому.

Зокрема, ДСНС просить суд частково призупинити роботу 21 торгового підприємства, культурного і розважального закладу, 3 медустанов зі стаціонарним лікуванням, 9 шкіл і дитсадків.

В інформації на сайті Головного управління ДСНС в Києві, серед ТРЦ, щодо яких подано позов, вказані універмаг «Україна», ТРЦ Sky Mall та New Way.

Станом на 2 серпня рішення за позовами судами не прийняті.

Як відомо, 30 березня в Україні почалися масштабні перевірки пожежної безпеки.

Рішення було ухвалено у контексті подій в російському місті Кемерово, де 25 березня в одному з розважальних центрів сталася масштабна пожежа і загинули десятки людей, переважно діти.

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